Москва, 23 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. СМИ, так или иначе работающие на Демократическую партию США, могли специально уделить повышенное внимание гибели подводного аппарата «Титан», чтобы понизить заинтересованность американских избирателей коррупционным скандалом с сыном главы Белого дома Джозефа Байдена Хантером Байденом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 июня заявил президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский (США).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он прокомментировал версию ветерана морской разведки США Джека Пособеца о том, что президент США мог специально скрывать информацию о гибели «Титана», придерживая её до того момента, когда информатор начнёт давать показания по делу Хантера.

Лозанский не исключил того, что Пособец располагает какой-то инсайдерской информацией, но согласился с тем, что демократическая пресса могла не просто так акцентировать внимание общественности на судьбе глубоководного аппарата «Титан». Логика подобных рассуждений состоит в том, что эти СМИ специально заполнили информационное пространство новостями о судьбе «Титана», чтобы снизить градус общественного внимания к истории с Хантером Байденом, который, кстати, уже выразил готовность признать себя виновным по трём выдвинутым против него обвинениям.

«Да, возможно, элемент чего-то подобное имел место. Это не исключено, — сказал Лозанский. — Преступления, которые он совершал, настолько грандиозного масштаба, что он мог бы в этом смысле соревноваться с Аль Капоне. Никакой Голливуд не может придумать такого сценария».

И задумка, насколько можно судить, сработала. По мнению Лозанского, в какой-то степени внимание общества отвлечь удалось.

«Но это ненадолго. В разгар избирательной кампании и общественность, и Трамп будут всё больше обсуждать то, что произошло с Хантером Байденом», — убеждён Лозанский.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Хантера Байдена подозревают в двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов). Джозеф Байден, тем не менее, заявил, что очень гордится своим сыном.

Кроме того, по данным издания Wall Street Journal, предназначенные для обнаружения вражеских подлодок подводные микрофоны зафиксировали трагедию на «Титане», а именно звук разрушения корпуса, уже через несколько часов после погружения. А специалисты ВМС США охарактеризовали зафиксированный звук как имплозию — взрыв, направленный внутрь.