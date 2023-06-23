Москва, 23 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться официального опубликования текста 11-го пакета санкций Европейского союза в отношении России и не давать оценок, опираясь только на публикации в СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов, успели ли в Кремле получить детальную информацию об этом и как могли бы оценить новый пакет санкций, Песков уточнил: «Он разве был опубликован?»

Песков отметил, что, хотя некоторые подробности уже появлялись, но пока детально текст не был опубликован.

«Давайте дождёмся, ознакомимся и потом уже будем судить», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Российскую Федерацию. Ограничения затронули также свыше ста граждан России, среди которых журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьграда», New Eastern Outlook, Oriental Review, «Катехона».

Говоря о поведении Запада на международной арене, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не указывает другим странам, как им быть, но всегда будет продолжать действовать в своих интересах и интересах своих граждан.

Глава государства отметил, что Россия не свернула на путь самоизоляции, несмотря на все санкции против неё, а, наоборот, расширила контакты с надёжными и ответственными партнёрами.

По итогам пленарного заседания ПМЭФ с участием президента его пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера вызвала в мире большой интерес.

Песков выразил уверенность, что все заявления Путина не остались незамеченными и большая часть мирового сообщества проявила к мероприятию огромный интерес. Он также выразил уверенность, что речь Путина услышали на Западе.