Москва, 23 июня, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Российская сторона проработает все юридические аспекты, связанные с попыткой украинского «Нафтогаза» отсудить компенсацию за утраченные крымские активы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 23 июня журналистам.

ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе Нафтогаз

Комментируя действия «Нафтогаза», представитель Кремля отметил, что пока не знаком с нюансами процесса и не может оценить возможные перспективы украинского иска, но Россия будет обязательно защищать свои права.

«В любом случае, все-все юридические аспекты будут прорабатываться этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав законных», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, «Нафтогаз Украины» и ещё пять компаний этой группы обратились в суд округа Колумбия (США), намереваясь взыскать с России $5 млрд за потерянные крымские активы. В украинской компании считают, что вправе инициировать процесс принудительного исполнения решения арбитражного трибунала в Гааге на территории стран, где у России есть активы.

Арбитраж в Гааге в апреле 2023 года обязал Россию выплатить $5 млрд в пользу «Нафтогаза», потерявшего активы после воссоединения Крыма с РФ. Москва не признаёт правомерность решений по искам Украины, связанных с Крымом, и не будет их исполнять.