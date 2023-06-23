Москва, 23 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Группа ПОЛИПЛАСТИК представила полимерную трубную продукцию для отрасли водоснабжения и водоотведения. Продукция используется для строительства инженерных сетей в рамках федеральных программ, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Продукция группы ПОЛИПЛАСТИК

«Столичные промышленные предприятия продолжают на фоне растущего интереса к локальной продукции расширять ассортимент и улучшать представленность своих товаров. Участие в крупных отраслевых мероприятиях — один из эффективных инструментов, способствующих увеличению пула клиентов и улучшению осведомленности о местных производителях», — пояснил Овчинский. Он добавил, что с 20 по 22 июня группа ПОЛИПЛАСТИК принимала участие в VII всероссийском водном конгрессе VODEXPO 2023, где она представила уже известные, также новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов.

Среди новых решений компании — образцы труб из молекулярно ориентированного непластифицированного поливинилхлорида ПВХ-О. Первое в России импортозамещающее производство таких труб компания запустила в марте 2023 года. Трубы из ПВХ-О обладают высокой ударной и усталостной прочностью, стойкостью к воздействию химически агрессивных веществ, порезам и царапинам, а также износостойкостью. Эти трубы сохраняют свои характеристики при экстремальных температурах от -40˚С до +80˚ С, а срок их службы превышает 100 лет.

Компания также представила образцы уникальной импортозамещающей продукции — полимерных гнутых отводов. Они обеспечивают высокую надежность и гидравлические характеристики строящимся с их применением трубопроводам за счет изгиба в местах поворота и отсутствия сварных швов и стыков.