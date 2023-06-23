Брюссель, 23 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций запретил поставку в Россию автомобилей с объёмом двигателем более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов, сообщили 23 июня в Еврокомиссии.

Horst Galuschka/Global Look Press Электромобиль

В части поставок автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра запрет касается как новых, так и подержанных машин, отметили в Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, новый пакет антироссийских санкций ЕС предполагает также ограничения против ряда компаний ВПК, запрет на въезд прицепов и полуприцепов из России в ЕС, запрет на поставку нефти по одной из веток «Дружбы», запрет на вход в порты ЕС танкеров, которые осуществляли морскую погрузку нефти с других судов, и ряд иных ограничений, в том числе механизм борьбы с обходом санкций.

В мае 2023 года сообщалось, что «Автотор» в рамках проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd, которая специализируется на разработке этого вида автомобилей.

Также в мае 2023 года заместитель генерального директора концерна ВКО « Алмаз-Антей » Михаил Подвязников сообщил, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-Type — компактный городской электромобиль, способный развивать скорость до 90 км/ч. Старт производства намечен на 2024 год.