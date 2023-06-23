Брюссель, 23 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Существование Евросоюза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.

IMAGO/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Она отметила, что пока нельзя назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз.

«Но было бы немыслимо иметь ЕС через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём», — приводит издание слова главы Еврокомиссии.

Она уточнила, что по этой причине в отношении Украины уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок (сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно).

«Уже имеются несколько секторов, в которых интеграция в единый рынок облегчается», — пояснила фон дер Ляйен, добавив, что у ЕС есть бюджет для помощи Украине после 2023 года.

Глава Еврокомиссии отметила, что по её предложению в Евросоюзе рассматривают возможность выделения 50 млрд евро Украине (30% от этой суммы в виде грантов, 70% в виде кредитов) в течение следующих четырёх лет.

«ЕС несёт особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз», — отметила она, заявив, что Еврокомиссия работает с Украиной над реформой судебной системы страны, а также над мерами по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, над свободой информации и другими вопросами.

Как передавало ИА Регнум, руководители Евросоюза считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Речь идёт о законе о СМИ, а также судебной реформе. В числе других требований, которые, по оценке ЕС, ещё не выполнены, реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

9 мая на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «настало время» для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Он выразил надежду, что промежуточная оценка усилий Украины по «евроинтеграции» будет позитивной. В марте 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украине разрешат вступить в Евросоюз в 2024 году.