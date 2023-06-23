Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит Евросоза без Украины через 20–30 лет
Фон дер Ляйен заявила, что существование Евросоюза через 20–30 лет немыслимо без Украины
Брюссель, 23 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Существование Евросоюза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.
Она отметила, что пока нельзя назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз.
«Но было бы немыслимо иметь ЕС через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нём», — приводит издание слова главы Еврокомиссии.
Она уточнила, что по этой причине в отношении Украины уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок (сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно).
«Уже имеются несколько секторов, в которых интеграция в единый рынок облегчается», — пояснила фон дер Ляйен, добавив, что у ЕС есть бюджет для помощи Украине после 2023 года.
Глава Еврокомиссии отметила, что по её предложению в Евросоюзе рассматривают возможность выделения 50 млрд евро Украине (30% от этой суммы в виде грантов, 70% в виде кредитов) в течение следующих четырёх лет.
«ЕС несёт особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз», — отметила она, заявив, что Еврокомиссия работает с Украиной над реформой судебной системы страны, а также над мерами по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, над свободой информации и другими вопросами.
Как передавало ИА Регнум, руководители Евросоюза считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Речь идёт о законе о СМИ, а также судебной реформе. В числе других требований, которые, по оценке ЕС, ещё не выполнены, реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.
9 мая на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «настало время» для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Он выразил надежду, что промежуточная оценка усилий Украины по «евроинтеграции» будет позитивной. В марте 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украине разрешат вступить в Евросоюз в 2024 году.