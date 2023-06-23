Москва, 23 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В 2023 году вузы окончат около 916 тысяч человек, среди которых примерно 197 тысяч — инженеры, сообщила 23 июня вице-премьер России Татьяна Голикова на центральной сессии онлайн-марафона «Рынок труда: вызовы и тренды».

Станислав Красильников/ТАСС Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время центральной сессии онлайн-марафона «Рынок труда: вызовы и тренды»

«Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тысяч инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», — сказала она.

Кроме того, уточнила Голикова, более 800 тысяч человек выпустятся из учреждений среднего профессионального образования в этом году, из них 129 тысяч уже трудоустроены.

Как передавало ИА Регнум, онлайн-марафона «Рынок труда: вызовы и тренды» проходит в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Соискатели 23 июня смогут пройти собеседования с лучшими работодателями регионов и получить помощь карьерных консультантов на почти 1,5 тысячи площадок по всей стране. В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит впервые.

Региональный этап Всероссийской ярмарки прошел в середине апреля. На нем 14 тысяч работодателей представили более 330 тысяч вакансий. Мероприятия на 2,5 тысяч площадках по всей стране посетили более 420 тысяч человек. Лидерами по числу рабочих мест стали Краснодарский край, Москва и ДНР.