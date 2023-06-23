Москва, 23 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Уроженец Бурятии заключил контракт на военную службу в зоне СВО, но не смог туда попасть из-за того, его друг потерял пакет с документами на вокзале. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 июня в полицию обратился 32-летний уроженец Республики Бурятия. Мужчина рассказал оперативникам, что собирался отправиться служить по контракту в зону СВО. Для этого он со своим приятелем прибыл на Курский вокзал.

«Поступило заявление от 32-летнего уроженца Республики Бурятия, который просит оказать помощь в розыске документов: бланка контракта с ВС РФ, справки о пригодности на военную службу условно-осужденных, подписку о неразглашении военной тайны. По словам мужчины, он отдал своему знакомому файл с документами и отошёл в магазин, а после возвращения обнаружил их пропажу. При этом друг объяснил, что просто оставил документы на несколько минут и отошёл», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка. Полиция изучает камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда исчезли документы.