Таллин, 23 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу. Об этом 23 июня сообщило министерство иностранных дел Эстонии.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Эстония и ЕС продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально эффективными и сильными», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Отмечается, что в санкционный список попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, ограничительные меры коснулись зарубежных компаний, которые, по мнению ЕС, помогают Москве обходить санкции.

Также ЕС ввёл полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российскими прицепами для предотвращения обхода санкций. Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс, а также на все электроавтомобили и гибридные авто.

Как ранее сообщало ИА Регнум, постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет включать в себя инструмент по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.

По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

Эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что российская экономика не понесёт серьёзного урона в случае прекращения поставок нефти по южной ветке «Дружбы».