Москва, 23 июня, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вполне адекватно отражает знания школьников, и у любого формата проверки знаний есть свои достоинства и недостатки, поэтому к изменению экзаменационной системы нужно подходить комплексно, а не просто отменять ЕГЭ. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман.

Сергей Мальгавко/ТАСС Проведение Единого государственного экзамена

Ранее заместитель руководителя партии ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов рассказал, что фракция внесёт на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. По мнению авторов проекта, формат единого госэкзамена неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников. К тому же, как заметили в ЛДПР, количество выпускников, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, резко снизилось, а, значит, экзамен изжил себя как инструмент оценки знаний. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления в вузы.

Вассерман отметил, что он бы не стал поддерживать такой законопроект.

«У каждого формата есть свои достоинства и недостатки. На мой взгляд, единый госэкзамен вполне адекватно отражает знания школьников, и надо менять не формат. Но беда в том, что всё наше образование выворачивают от понимания к знанию, от изучения к закономерности. Экзамен превращается в проверку зазубривания фактов, а не пониманию взаимосвязи», — отметил Вассерман.

Депутат поделился, что и во времена его молодости нареканий к экзаменам было не меньше. Вассерман рассказал, что ещё на первых порах внедрения ЕГЭ в систему образования, он предлагал поручить составление заданий для госэкзамена специалистам по созданию вопросов для интеллектуальных игр, так как в таком формате проверяют именно понимание, а не знание отдельных фактов без выстраивания логической взаимосвязи. По мнению Вассермана, есть две основных проблемы в системе сдачи экзаменов, которые нужно решить.

«Первое — что ЕГЭ является сразу и выпускным, и вступительным экзаменом. Раньше психологическое состояние и ответственность распределялись между двумя этапами проверок, а сейчас сосредотачиваются на одном. Вторая проблема заключается в том, что билетный формат в целом хуже, чем формат ЕГЭ, где нужно отмечать на большой массив вопросов, но на это даётся достаточно много времени», — пояснил участник интеллектуальных игр.

Депутат подчеркнул, что к изменениям в экзаменационной системе нужно подходить комплексно и менять не только формат проверки знаний.

Мнение Вассермана о том, что сегодня есть вопросы к системе образования и проверке знаний, разделяет и уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что если сегодня отменить ЕГЭ, то разумной альтернативы пока не придумали.

«Это сложная комплексная проблема, связанная вообще с системой образования. Но и согласна, что тот формат, в котором проводят ЕГЭ, оставляет желать лучшего», — отметила Волынец.

Председатель «Национального родительского комитета» указала, что сегодня вызывает большие вопросы и сам формат проведения ЕГЭ, и требования, которые предъявляются по каждому пункту выполнения технических требований.

«Например, сочинение, которое нужно написать на экзамене по русскому языку, это не творчество, а техническая обработка текста, где нужно обязательно использовать определённые элементы, выполнять конкретные условия, соблюдать количество слов. Сам формат проведения вызывает вопросы. Прохождение через рамку, выход из аудитории под присмотром — отношение, как к преступникам», — поделилась Волынец.

Как отметила эксперт, сейчас 10-11 класс в школе нацелены лишь на подготовку к сдаче ЕГЭ. Поэтому многие дети уходят из школы после 9 класса, чтобы избежать снова этого стресса на экзамене. Она отметила, что сейчас утеряны те образовательные базы, которые были в Советском Союзе, когда высокую образованность народа признавали даже геополитические конкуренты России. По её мнению, сегодня нет научного и понятийного подхода в обучении, а потому нужно менять не только формат экзамена, но и систему школьного образования в целом.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. Депутат отметил, что отмена домашнего задания разгрузит детей и учителей и пойдёт на пользу всем.