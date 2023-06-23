Варшава, 23 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Власти Польши уже начали работать над 12-м пакетом антироссийских санкций. Об этом 23 июня заявил заместитель министра иностранных дел страны Пётр Вавжик Польскому агентству печати.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что независимо от удовлетворенности 11-м пакетом антироссийских санкций необходимо постоянно оказывать всё большее давление на Россию.

«Поэтому мы уже обдумываем 12-й пакет санкций», — приводит агентство его слова.

Касаемо 12-го пакета санкций Вавжик назвал четыре важные для Польши момента, одним из которых является вопрос запрета импорта алмазов. Он отметил, что в этом вопросе надеется переломить сопротивление стран Бенилюкса. Кроме этого, руководство страны настаивает на включении в санкции атомной отрасли, введении дополнительных положений по разного рода комплектующим и норм, препятствующих обходу компаниями санкций. Четвёртым вопросом он назвал санкции в отношении Белоруссии.

«Постепенно разница между Белоруссией и Россией стирается, поэтому эти страны должны быть охвачены одинаковыми санкциями», — подчеркнул представитель польского МИД.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Российскую Федерацию.

22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Она добавила, что Брюссель уже выделил Киеву €30 млрд, несмотря на то, что бюджет ЕС не предусматривал таких потрясений, как пандемия коронавируса и начало конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз пришёл к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном их использовании.

До этого Европейский центробанк предупредил ЕС о возможных негативных последствиях для евро в случае использования российских активов. Как отмечает The Financial Times, использование прибыли от замороженных активов может привести к подрыву доверия к европейской валюте и нанесению ущерба финансовой стабильности.

Украина призвала власти Великобритании ввести санкционные меры против производителей ракет и вооружения в России. По информации источника, советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что украинская сторона передала британскому правительству список предприятий и научно-исследовательских институтов, которые должны попасть в санкционные списки.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем. Говоря о поведении Запада на международной арене, глава государства подчеркнул, что Россия не указывает другим странам, как им быть, но всегда будет продолжать действовать в своих интересах и интересах своих граждан.