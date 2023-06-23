Тамбов, 23 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Вопросы поддержки молодого поколения обсуждались на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики. Председатель Тамбовской областной думы, член комиссии Евгений Матушкин представил коллегам информацию о том, как в регионе выстроена работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. Как отметил Евгений Матушкин, именно одаренные и талантливые дети — это потенциал нашего общества, именно они обеспечат его интенсивное развитие.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы, член комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики Евгений Матушкин

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи — задача, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отметив, что в регионах должны быть созданы центры выявления и поддержки одаренных детей. В 2022 году в Тамбовской области открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Космос». Мы стараемся создавать комфортные условия и развивать детей во всех направлениях. Так, на территории области в круглогодичном режиме работает спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек». Лагерь дает возможность для спортивного становления и творческого роста детей нашей области. Здесь созданы новейшие качественные условия для получения общего и дополнительного образования», — рассказал Евгений Матушкин.

По итогам 2022 года по оценке Министерства просвещения РФ Тамбовская область стала одним из лучших регионов — участников всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». «В 2022 году четверо учащихся нашего региона стали победителями Всероссийской олимпиады школьников. По итогам финала и заключительного отборочного этапа всероссийского конкурса образовательного центра «Сириус» «Большие вызовы» пятеро учащихся из города Тамбова и города Рассказово защитили на базе «Сириуса» свои проекты. Сегодня мы можем говорить о первых результатах командных инженерных соревнований среди школьников и студентов, принимающих участие в Национальной технологической олимпиаде. Среди субъектов Российской Федерации, по результатам участия школьников пятых-седьмых классов Тамбовская область находится на 12-м месте. И это успех для нашего региона», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы, член комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики Евгений Матушкин

По его словам, ежегодно в регионе проводится более 300 мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. Это фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, акции, научно-практические конференции, олимпиады, марафоны, форумы, слеты. «Важной региональной инициативой по вовлечению школьников в технологические кружки стала разработка и реализация проекта «Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы». Данное движение объединило более 300 школьников. В регионе уделяется особое внимание одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Они принимают участие как во всероссийских, так и в региональных мероприятиях. Становятся победителями и призерами конкурсов и олимпиад. И, конечно же, важным звеном в работе с одаренными детьми являются наши педагогические работники, которые постоянно повышают свой уровень профессионализма в разных форматах. И это приобретает еще большую актуальность в связи с тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника», — отметил председатель Тамбовской областной думы.

Также в Тамбове с 22 по 24 июня проходит финальный этап I всероссийского конкурса-олимпиады «Таланты умного города». Это конкурс для детей и подростков по самым популярным направлениям, от науки и технологий до танцев и вокала. По словам Евгения Матушкина, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи не может быть осуществлена без соответствующей законодательной базы региона. «На территории Тамбовской области действуют государственные программы и региональные проекты. Хочется отметить, что в 2022 году Тамбовской областной думой при поддержке главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова на 50% увеличен размер стипендий и грантов для наших талантливых ребят. Мы также поощряем педагогов именными премиями выдающихся лиц — премиями имени Ивана Ивановича Дубасова, имени Ивана Никитовича Марина, имени Александра Михайловича Герасимова, имени Сергея Васильевича Рахманинова, которые установлены региональным законом «О наградах и премиях Тамбовской области». Денежное вознаграждение установлено в размере 50 000 рублей», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы, член комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики Евгений Матушкин

Также спикер Тамбовской областной думы вышел с предложением — рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, которые включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, возмещать затраты по оплате проезда к месту проведения всероссийских, межрегиональных, областных слетов, конкурсов, спартакиад и обратно, а также к месту летнего отдыха и обратно за счет средств федерального бюджета. Члены комиссии поддержали это предложение и решили обратиться с целью его рассмотрения в правительство Российской Федерации.