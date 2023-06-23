Москва, 23 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Курируемые США биологические программы часто имеют двойное назначение и могут использоваться для создания расово-ориентированных вирусов, заявил 23 июня на встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия и Россия» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

DFID — UK Department for International Development Биологическая лаборатория

«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных расово-ориентированных штаммов вирусов», — сказал Патрушев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что западные страны могли размещать свои биологические лаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть факт проведения разработок биологического оружия.

Министерство обороны России получило информацию, которая доказывает, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, заявил в мае 2023 года начальник войск химической, радиационной и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Получены факты сбора штаммов вируса птичьего гриппа, которые способны преодолеть межвидовой барьер, отметил он.

Министерство обороны США через центр на Украине проводило программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа, сообщил также Кириллов в мае 2023 года. Пентагон выбрал Украину из-за её географического положения: через территорию страны мигрирует более 270 видов птиц, которых можно использовать в качестве резервуара для патогенов, пояснил генерал-лейтенант.