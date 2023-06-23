Москва, 23 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Москве должник встретил сотрудника банка с автоматом Калашникова в руках, сообщил источник ИА Регнум.

Виталий Аньков/РИА Новости Автомат Калашникова

Так, 17 июня служащий одного из российских банков приехал к должнику на Севастопольском проспекте. Дверь ему открыл мужчина с автоматом в руках, который наставил оружие на гостя.

Как рассказал сотрудник банка в полиции, он работает специалистом управления финансового регулирования и часто выезжает на разные адреса для переговоров с должниками. Но в этот раз столкнулся с неожиданной реакцией. Дверь в квартиру открыл мужчина, который не стал отвечать на вопросы сотрудника банка о долге, а просто ушёл в квартиру и вернулся с оружием в руках. Он молча наставил автомат Калашникова на сотрудника банка. После этого заявитель выбежал из подъезда и вызвал полицию.

«Поступило обращение от 44-летнего мужчины о том, что он прибыл в квартиру на Севастопольском проспекте в поисках должника, где ему открыл дверь 34-летний мужчина, который не ответив на вопрос сотрудника банка, удалился в квартиру, после чего вышел и у него в руках находился предмет конструктивно схожий с автоматом «Калашникова». Это оружие мужчина направил в сторону сотрудника банка», — рассказал собеседник агентства.

На место направили наряд полиции, обоих мужчин доставили в отдел для опроса, а оружие изъяли и направили на экспертизу.

«В ходе осмотра места происшествия было изъято списанное охолощенное оружие 5,45 мм автомат «Калашников» со складывающимся прикладом укороченной модели 74У», — пояснил специалист.

Сейчас по данному факту проводится проверка.