Вашингтон, 23 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Поединок на ринге американских бизнесменов Илона Маска и Марка Цукерберга не состоится. Об этом мать Маска Мэй написала в своём микроблоге в Twitter.

Ddp/Global Look Press Мать Илона Маска Мэй Маск

По её словам, оппоненты смогут сразиться на словах, находясь в своих креслах. Победит тот, кто окажется смешнее.

«Бой отменили. Большое облегчение <…>. На самом деле, я отменила бой. Я им ещё не сказала», — написала Мэй Маск.

Сам предприниматель прокомментировал сообщение матери, поставив смеющийся смайлик.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Twitter Илон Маск и соучредитель Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка после того, как в Сети появилось сообщение о разработке корпорацией Цукерберга своего аналога Twitter. Сначала Маск написал в своём блоге, что готов «выйти на ринг» с Цукербергом, а тот попросил «прислать адрес». Далее оппоненты заявили, что бой состоится на арене Octagon в Лас-Вегасе и пройдёт по правилам ММА. Букмекеры назвали Цукерберга фаворитом в возможном поединке.