Брюссель, 23 июня, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом были расширены ограничения в части автомобильных грузоперевозок при сообщении с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Артем Геодакян/ТАСС Грузовики

Так, Евросоюзом был полностью запрещён проезд по своей территории прицепов и полуприцепов из России.

Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Они затронули 87 компаний, которые якобы поддерживают Российскую Федерацию. ограничения затронули свыше ста граждан России, среди которых журналисты, военные и бизнесмены, а также RT Balkan, «Царьграда», «Катехона», New Eastern Outlook, Oriental Review. Также были запрещены заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов. Были приняты другие ограничения.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в ходе выступления на ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин заявил, что важнейшим для России принципом является курс на открытость экономики. Он отметил, что несмотря на все трудности 2022 года, Россия не свернула на путь самоизоляции, наоборот, расширила свои контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики.

7 июня Путин заявил, что валовой внутренний продукт России по результатам 2023 года может возрасти на 1–2%. Глава государства уточнил, что в этих условиях важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности.

В мае Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году. Согласно докладу ЕК, в России ожидается снижение ВВП на 0,9% против 3,2%, которые прогнозировались осенью прошлого года.

Всемирный банк (ВБ) скорректировал свою оценку по российскому ВВП. Так, согласно докладу ВБ, ВВП РФ в 2023 году снизится на 0,2%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,2%. Оценка снижения ВВП России на текущий год повышена на 3,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом, сделанным в январе.