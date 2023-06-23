Москва, 23 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотником. Видео размещено 23 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео
Уничтожение опорного пункта ВСУ ударным беспилотником

«Для уничтожения боевиков и вооружения ВСУ российские бойцы применили ударный БПЛА квадрокоптерного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что опорный пункт был уничтожен на запорожском направлении.

Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ ударным беспилотником

Как ранее сообщало ИА Регнум, 23 июня Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет» на южнодонецком направлении. Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка. Также Минобороны показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ на южнодонецком направлении.