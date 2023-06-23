Москва, 23 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотником. Видео размещено 23 июня в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео Уничтожение опорного пункта ВСУ ударным беспилотником

«Для уничтожения боевиков и вооружения ВСУ российские бойцы применили ударный БПЛА квадрокоптерного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что опорный пункт был уничтожен на запорожском направлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815023" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ ударным беспилотником

Как ранее сообщало ИА Регнум, 23 июня Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет» на южнодонецком направлении. Удар привёл к возгоранию машины, а через некоторое время произошёл взрыв, после которого от танка начали отлетать горящие куски.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка. Также Минобороны показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ на южнодонецком направлении.