Киев, 23 июня, 2023, 11:52 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» и ещё пять компаний этой группы обратились в суд округа Колумбия (США), намереваясь взыскать с России $5 млрд за потерянные крымские активы. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Danil Shamkin\Zuma\TASS Здание НАК «Нафтогаз Украины»

В апреле арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию компенсировать «Нафтогазу» убытки от потери активов в Крыму в размере $5 млрд. Теперь в украинской компании заявили, что Россия добровольно не исполнила решение арбитража. Для взыскания средств «Нафтогаз» намерен задействовать «все доступные механизмы».

«Сейчас мы работаем над этим в Соединённых Штатах и других целевых юрисдикциях», — заявили в компании.

В «Нафтогазе» утверждают, что вправе инициировать процесс принудительного исполнения решения арбитража на территории стран, где у России есть активы.

Как сообщало ИА Регнум, Москва не признаёт правомерность решений по искам Украины, связанных с возвращением Крыма в состав Российского государства, и не будет их исполнять. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что суд в Гааге принял политизированное решение, направленное на легитимизацию разграбления российских активов, которые страны Запада и без того незаконно арестовали. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отмечал, что это не Киев, а Крым должен требовать компенсацию за ущерб, понесённый в период пребывания в составе Украины.