Москва, 23 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время личного приёма граждан в Оренбурге дал поручение подчинённым проверить, не включают ли энергосбытовые компании в субъектах РФ необоснованные расходы в собственные тарифы. Об этом сообщило РИА Новости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Тарифы

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», — приводит агентства его слова.

23 июня Краснов прибыл в Оренбург, где провёл личный приём граждан.

Как передавало ИА Регнум, в Бурятии перед судом предстанет директор энергосбытовой компании по обвинению в причинении гарантирующему поставщику особо крупного ущерба без признаков хищения. По данным следствия, в 2019–2020 годы 40-летняя обвиняемая предоставляла поставщику заниженные сведения потребляемой энергии, благодаря чему сумма подлежащих уплате средств была уменьшена на 14 млн рублей. Деньги оставались на счёте энергосбытовой организации.

Ранее прокуратура Забайкальского края организовала проверку по сообщениям в средствах массовой информации о резком повышении платы за электроэнергию жителям некоммерческого огороднического товарищества № 3 «Объединение» п. Антипиха краевого центра. В соответствии с предварительной информацией, в конце 2021 г. акционерное общество «Читаэнергосбыт» пересчитало потребителям за 3 года тариф с сельского на городской, в результате чего многие из жителей оказались должны десятки тысяч рублей.