Москва, 27 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В 2023 году на 30 предприятиях — участниках нацпроекта «Производительность труда» из 20 регионов откроются корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП). КЦОП — это площадка внутри предприятия для оценки компетенций сотрудников и ускоренной профподготовки».

Пресс центр РЦК

Такие центры полезны в условиях дефицита кадров и позволяют непосредственно на базе предприятия провести переподготовку рабочих в соответствии с профессиональным стандартом.

«Корпоративные центры опережающей подготовки помогут составить экспертный профиль сотрудника и оценить возможности персонала. При необходимости они также могут провести обязательную переподготовку или повысить квалификацию сотрудников, чтобы создать высокие профессиональные стандарты рабочего места для более эффективной работы. Это особенно важно в текущих условиях, когда компаниям необходимо быть гибкими для развития и укрепления производства», — пояснил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

Создание центров проходит на конкурсной основе, а побороться за право открыть КЦОП могут все предприятия, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда». Для этого необходимо собрать команду сотрудников и определить, какие компетенции нужны организации в первую очередь, кого требуется обучить или переобучить. Затем следует защитить проект перед экспертами Министерства экономического развития и Агентства развития навыков и профессий.

Ожидается, что к концу года в России будут работать 60 КЦОПов, созданных благодаря нацпроекту «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пока из 203 полученных заявок из 50 регионов Минэкономразвития одобрило 30.

«Пилотами» стали пять предприятий, расположенных в Москве, три — в Краснодарском крае, по два — в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Удмуртии и Иркутской области, по одному — в Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Ярославской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Сахалинской, Самарской, Оренбургской областях, а также в Красноярском крае, Пермском крае и Республике Татарстан.

«В текущих условиях предприятиям нужны эффективные и экономически выгодные решения, позволяющие повысить производительность, не «раздувая» штатное расписание и грамотно используя имеющиеся человеческий потенциал. Поэтому так важно, чтобы сегодня каждый сотрудник предприятия проявил личную инициативу по повышению производительности своего предприятия», — подчеркнул генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов. По его словам, КЦОП уже не первый год показывают эффективность своего применения на производстве.

В число трёх краснодарских предприятий, на которых Корпоративные центры опережающей подготовки откроются в 2023 году, вошла, например, аптечная сеть ООО «Здоровье». Первая аптека была открыта в 1999 году в городе Усть-Лабинске, а сегодня сеть уже насчитывает в нескольких регионах России 226 пунктов, в которых трудятся 1700 сотрудников.

«Необходимо грамотно использовать кадровый потенциал, развивать возможности персонала, проводить оценку профессиональных компетенций и организовать ускоренную профессиональную подготовку. Надеемся, что в достижении этих задач поможет корпоративный центр опережающей подготовки кадров», — отметил управляющий предприятия Сергей Мерзликин.

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края В Краснодарском крае откроются корпоративные центры опережающей подготовки.

От Пермского края возможность развить свой кадровый потенциал при содействии экспертов Федерального центра компетенций (ФКЦ) получило ОАО «Суксунский оптико-механический завод». Предприятие с 1941 года производит средства индивидуальной защиты (СИЗ). Именно тогда на территорию завода была эвакуирована Витебская очковая фабрика. Начав с производства защитных очков для зенитчиков и пилотов самолётов, заводчане вышли на более широкий спектр продукции — защитные каски, наушники и всё то, что позволяет обезопасить человека от опасных и вредных факторов производства. Сегодня завод выпускает уже более 1000 видов СИЗ.

«Задача подготовки квалифицированных кадров для нашего завода остается одной из приоритетных. Доверяя работнику дорогостоящее оборудование, важно знать, что он обладает необходимыми компетенциями», — подчеркнул генеральный директор завода Иван Колчанов.

По его словам, для формирования таких навыков в течение 2023 года команда КЦОП планирует создать корпоративные стандарты и алгоритмы оценки персонала. Всё это позволит выявлять слабые места в знаниях и умениях сотрудников, а также даст возможность выстроить обучение таким образом, чтобы быстро и эффективно внедрять сотрудника в производственный процесс.

В качестве пилотного проекта выбран участок производства изделий из пластмасс. Полученный опыт планируют распространить потом на другие профессии и должности.

Министерство промышленности и торговли Пермского края Работа ОАО «Суксунский оптико-механический завод

В Иркутской области корпоративные центы подготовки будут открыты на базе МУП «Комбинат питания города Иркутска» и Иркутского завода металлоконструкций.

«Для обоих предприятий открытие КЦОП — мощный шаг для дальнейшего повышения производительности труда — фактически это такая внутренняя школа нацпроекта, с помощью которой методики бережливого производства они смогут масштабировать на все производственные этапы и цепочки», — подчеркнул руководитель Центра компетенций Иркутской области Андрей Савченко.

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области На базе двух предприятий Иркутской области создадут корпоративные центры опережающей подготовки

Также в число первых 30 победителей отбора вошёл и Сокольский деревообрабатывающий комбинат Segezha Group в Вологодской области.

«Сегодня в отрасли большая конкуренция за квалифицированных специалистов, наши компетенции должны быть выше ожиданий рынка труда. У нас есть для этого все необходимое: деревянное домостроение — «на подъёме», в цехах — современное оборудование, люди на производстве мотивированы достойным соцпакетом», — рассказал гендиректор С-ДОК Константин Пастухов.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» утверждён указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на 5% в целом по стране к 2024 году. Для реализации поставленных задач правительством разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.