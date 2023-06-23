Вашингтон, 23 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от обязательного использования на предматчевых разминках свитеров в поддержку ЛГБТ. Об этом 23 июня сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Graham Hughes/The Canadian Press via ZUMA Press/ТАСС Матч НХЛ

«Я предположил, что клубам было бы уместно не менять свитера на разминке, потому что это отвлекает внимание», — приводит слова Беттмэна портал sportsnet. ca.

Он добавил, что в конечном счёте усилия по проведению этой акции были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды и игроки решили не надевать майки. По его словам, НХЛ сосредоточится только на игре.

Как сообщало ИА Регнум, первым, кто отказался надевать радужный свитер в поддержку ЛГБТ, был российский хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов. Затем его примеру последовали нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, а также команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго».