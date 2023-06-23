Москва, 23 июня, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Запад стремится оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, он прямо и бесцеремонно вмешивается во внутренние дела суверенных стран. Об этом 23 июня заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что что страны Запада стремятся оказать негативное влияние на российско-казахстанские отношения.

«США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — приводит ТАСС его слова.

Шевцов напомнил, что российско-казахстанские отношения основываются на обширной нормативно-правовой базе и на вековых традициях дружбы, в 2023 году исполняется 10 лет со дня подписания основополагающего договора между Россией и Казахстаном о союзничестве и добрососедстве в XXI веке.

Заместитель секретаря Совбеза России также добавил, что поступательно укрепляются политические, экономические и культурные связи.

Шевцов обратил внимание на то, что англосаксы привыкли паразитировать на всём мире, поэтому видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ.

Как передавало ИА Регнум, помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе круглого стола в Астане заявила, что США предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от ограничений, наложенных на неё странами Запада. По её словам, растёт риск как в отношении Казахстана, так и в отношении компаний и банков страны.

18 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.

Британские власти заявили, что не намерены вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с событиями на Украине. 1 марта в ходе заседания членов парламента Великобритании предложили обсудить санкции против Казахстана и Азербайджана за то, что власти этих стран поддержали операцию России на Украине по защите Донбасса.