Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, 23 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой, установленной в огороде в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева сообщила 23 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Трагедия произошла дома, в многодетной семье. Пока мама готовила на кухне, за ребёнком следила старшая сестрёнка», — написала Афанасьева.

Когда сестра отвлеклась, мальчик забрался в ёмкость объёмом 1000 литров, на три четверти заполненную водой. Когда девочка увидела брата и сообщила взрослым, он уже не подавал признаков жизни.

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребёнка. Трагедия произошла 22 июня в селе Тутура.

Детский омбудсмен добавила, что за первые дни лета в регионе от внешних причин погибли 11 детей. ЧП связаны с купанием в водоёмах, падениями с высоты, ДТП.

В аппарате омбудсмена 20 июня сообщили о гибели четырёхлетнего мальчика в выгребной яме в Иркутском районе. Он провалился в яму, заросшую травой и прикрытую гнилыми досками, когда играл с другими детьми у центральной дороги населённого пункта. Яму несколько лет назад выкопал сосед.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Иркутске возбудили уголовное дело после исчезновения вблизи реки полуторогодовалой девочки. В полицию обратилась мать девочки. Выяснилось, что компания взрослых с детьми отдыхала на берегу, родители распивали спиртное, а дети были предоставлены сами себе.