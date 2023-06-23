Тегеран, 17 мая, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси в онлайн-формате приняли участие 17 мая в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт — Астара.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, посвященной подписанию российско-иранского соглашения о сотрудничестве по созданию в Иране железной дороги Решт — Астара

Российский лидер заявил, что запуск коридора «Север — Юг» будет использоваться для перевозок продовольствия агропромкомплекса для потребителей в Иране, а также в Африке.

«Участок Решт — Астара позволит наладить прямое беспрерывное сообщение по всей протяжённости маршрута «Север — Юг», — отметил Путин.

Кроме того, по заявлению главы Российского государства, запуск железнодорожного участка позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а перевозки будут обладать конкурентными преимуществами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3806388" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин и Раиси приняли участие в подписании договора о ж/д Решт — Астара

Протяженность линии Решт — Астара составит 170 км. Линия нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора «Север — Юг», что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Сообщается также, что линия Решт — Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана. Участок проходит вдоль побережья Каспийского моря по территории Ирана до границы с Азербайджаном.

Участок Решт — Астара как часть железной дороги Решт — Казвин (170 км) вписан в рамки международного транспортного коридора «Север — Юг», мультимодального маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. километров. Его считают альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург и обратно снизится до 15–24 дней, в то время как маршрут через Суэцкий канал предполагает срок в 30–45 дней.

Межправительственное соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» Россия, Индия и Иран подписали еще в 2000 году — задолго до того, как Китай запустил в 2013 году проект «Один пояс — один путь».