Москва, 23 июня, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Причины начала спецоперации России на Украине входят в программу уроков истории в 10-м и 11-м классах, этой теме посвятят не один и не два часа. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Николай Михальченко/ТАСС Школьники на уроке

Он пояснил, что специальная военная операция началась не 24 февраля, а намного раньше, её причины намного глубже.

«Это фактически попытка раскола и со стороны США. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс», — приводит его слова РИА Новости.

Министр показал рукопись нового учебника истории для 10-х классов. По его словам, учебник охватит период с 1914 по 1945 год (революцию и историю Советского Союза).

Отвечая на вопрос, дополнится ли учебник для 11-х классов, он пояснил, что учебник будет дополнен, как только Россия победит.

«Как я уже сказал, мы уже побеждаем в информационной войне, но специальная военная операция закончится — и закончится нашей победой, и, конечно, мы дополним учебник истории», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кравцов сообщил, что в новых учебниках по истории в школах теперь будут карты с новыми регионами России. Глава Минпросвещения отметил, что в учебнике есть портреты героев спецоперации, изображение памятников, «Саур-Могилы». Учебник по истории будет единым для всех школ России.

Разработка нового учебника по истории для основной школы завершится в течение 2024 года. Для старших классов учебник уже полностью готов, и с 1 сентября школы смогут заниматься по нему — постепенно, по мере возможности.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал сделать школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию более актуальными, отвечающими на современные вызовы.