Москва, 23 июня, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Пять человек задержаны за попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137. Его намеревались использовать против России в ходе спецоперации, сообщили 23 июня журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Пятерых членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины, задержали с поличным в момент незаконного приобретения радиоактивного вещества. Они намеревались контрабандой вывезти его за рубеж.

Группа действовала в интересах иностранного заказчика и пыталась в обход законодательных запретов и ограничений купить 1 кг изотопа «цезий-137» за $3,5 млн. Далее его предполагалось использовать в ущерб российским интересам в ходе СВО, говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815006" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза цезия-137 из России

Изотоп мог быть использован в «информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путём организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», добавили в ФСБ.

Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обращении с радиоактивными веществами и по статье о приготовлении к контрабанде радиоактивных веществ.