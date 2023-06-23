Барнаул, 23 июня, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин может оказаться «барнаульским маньяком» — он сознался в убийстве пяти девушек в 2000 году. Об этом сообщил 23 июня Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

52-летнего Манишина задержали в начале мая по делу об убийстве девушки в 1989 году. По информации канала, он признался в убийстве пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) в 2000 году. На днях ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек.

Во время совершения преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела девушек. Позднее он устроился на работу в районную администрацию. До марта 2023 года Манишин был заместителем главы администрации Калманского района, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

«Барнаульскому маньяку» также приписывают убийства четырёх абитуриенток АлтГУ в 1998 и 1999 годах.

Сразу пять абитуриенток, собиравшихся поступать в АлтГУ, исчезли летом 2000 года. Перед исчезновением они собирались встретиться с человеком, который обещал помочь им поступить в вуз.

В последний раз всех девушек видели входящими в здание университета, далее их след терялся. Спустя год тела большинства из них нашли под Барнаулом.

Как сообщало ИА Регнум, по подозрению в убийстве абитуриенток задержали ранее судимого 45-летнего Александра Анисимова, но прямых улик против него не было. В камере мужчина пытался покончить с собой. Позднее во время следственного эксперимента он выпал из окна и погиб.