Москва, 23 июня, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Уровень просрочки по кредитным картам резко увеличился в мае, по общему объёму он обновил исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

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По его информации, по результатам мая кредитные учреждения выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд рублей, это почти совпадает с показателями апреля, когда было выдано 2,1 млн карт на общую сумму 194,08 млрд рублей.

Отмечается, что портфель этого сегмента по состоянию на 31 мая достиг 1,872 трлн рублей, это на 3,4% больше, чем в апреле.

Издание отмечает, что при этом объём просроченной задолженности по кредитным картам в мае увеличился более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.

По общему объёму (225 млрд рублей) сумма просрочки обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля, в количественном выражении просрочено порядка 6% всех выданных кредитных карт, максимум с октября 2022 года, написало издание.

Уточняется, что пока увеличение просрочки в портфеле кредитных карт фиксируется на фоне роста их выдачи: в среднем по 2 млн карт ежемесячно в течение всех весенних месяцев текущего года. Так, в 2022 году в среднем выдавалось менее 1,8 млн штук в месяц, в 2021 году — менее 1,4 млн штук.

Издание отмечает, что при этом банкиры всё ещё смотрят на кредитные карты с оптимизмом.

Как передавало ИА Регнум, банкам и микрофинансовым организациям могут запретить предоставление дополнительных услуг с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе. Соответствующие поправки в законопроект внесены Центробанком России. Так, банкам и микрофинансовым организациям намерены запретить проставлять в договорах о кредитовании отметки на получение заёмщиком дополнительных услуг, работ и товаров. В случае согласия клиента будет составляться отдельное заявление о предоставляемых услугах. Также возможно предоставление дополнительных услуг, если это фактическое условие для получения кредита. В заявлениях должна указываться стоимость предоставляемых услуг.