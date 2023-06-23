Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ЧП на реке Опала в Усть-Большерецком районе Камчатки. Там перевернулась лодка с экипажем из десяти человек, сообщила 23 июня пресс-служба краевого управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным СКР, около устья реки Опала экипаж выполнял установку троса ставной сети. Из-за высокой волны плавсредство опрокинулось, погиб 44-летний мужчина.

«В ходе происшествия девять человек спаслись, один мужчина погиб», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал следователь СКР, проверяются обстоятельства гибели мужчины.

По данным краевой прокуратуры, в лодке находились работники рыбоперерабатывающего завода. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Камчатке в нижнем течении реки Авача на рыбака напал медведь. Другие рыбаки отбили мужчину у хищника, пострадавшего доставили в больницу. Медведя нашли и застрелили охотоведы.