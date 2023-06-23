Вашингтон, 23 июня, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Владелец Twitter, предприниматель Илон Маск полагает, что его поединок с главой американской корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марком Цукербергом должен проходить по правилам смешанных единоборств (MMA). Об этом Маск написал в своей социальной сети.

www. imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Один из пользователей Twitter высказал мнение о том, что поединок по правилам джиу-джитсу между Цукербергом и Маском стал бы забавным сюжетным поворотом.

«Давайте по всем [правилам] MMA», — написал Маск в комментарии к его сообщению.

Ранее издание The Verge сообщило, что Маск и Цукерберг «всерьёз» решили встретиться на ринге в Лас-Вегасе.

Как передавало ИА Регнум, миллиардеры начали обсуждать возможность боя после того, как корпорация Цукерберга заявила о намерении разработать аналог Twitter. Маск написал в своём блоге, что готов «выйти на ринг» с Цукербергом. Тот счёл, что речь идёт о поединке в прямом смысле этого слова, и попросил «прислать адрес», на что Маск предложил провести бой на арене Octagon MMA в Лас-Вегасе.

По данным портала «Рейтинг букмекеров», Цукерберга считают фаворитом в возможном поединке с Маском.