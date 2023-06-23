Луганск, 23 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Оперативные резервы украинских войск перебрасываются на купянское направление Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Отмечено движение колонн Вооружённых формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везётся личный состав и материальное имущество», — сослался эксперт на полученные от российской разведки данные.

По состоянию военной техники ВСУ можно сказать, что она ещё не принимала участия в боях, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ ещё не исчерпали своих боевых возможностей. По его словам, Запад может поставить Киеву ещё технику, но мобилизационный резерв ВСУ безграничным не будет. Это говорит о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца.

Вооружённые силы РФ к концу июня завершат формирование резервной армии и армейского корпуса. По данным Минобороны РФ, пять полков сформированы уже более чем на 60% и по технике, и по личному составу. Для формирования соединений уже поставлено 3786 единиц техники. На службу по контракту в Вооружённые силы РФ в среднем за сутки поступает 1336 человек.