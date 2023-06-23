Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 июня, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре 23 июня местные жители обнаружили под окнами многоэтажки труп 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Балкон

Тело ребёнка нашли утром, около 11:00.

Местные СМИ написали, что труп изначально увидел подросток. Жители дома предположили, что ребёнок мог выпасть с балкона квартиры на 9-м этаже.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик трёх лет погиб, выпав из окна балкона с высоты седьмого этажа на юге Москвы. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Установлено, что ребёнок находился в квартире с няней.