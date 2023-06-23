Вашингтон, 23 июня, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Сербско-американский журналист Небойша Малич в своей аналитической статье для Global Times сделал вывод, что Запад со своей поддержкой Украины, оказался в уязвимой позиции перед Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

По мнению автора, текущее лето должно было стать знаменательным за счёт вступления новых членов в НАТО и молниеносного успешного контрнаступления украинской армии.

«Но пришлось столкнуться с реальностью», — признал Малич, отмечая, что украинский конфликт обнажил огромную уязвимость Запада перед Россией. Прежде всего отсутствием промышленности.

При этом автор указывает, что крупные оружейники разбогатели, но в основном за счёт опустошения своих запасов.

«Легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на зелёную энергетику, чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира», — резюмировал Небойша Малич, имея ввиду Россию и Китай.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны готовы поставлять Украине новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией до последнего украинца, заявил 22 июня президент России Владимир Путин.