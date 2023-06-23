Москва, 23 июня, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, но их количество невелико, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Всё равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру», — сказал глава ведомства.

Ранее Кравцов рассказывал, что с 1 сентября в Херсонской и Запорожской областях можно будет изучать украинский язык. Минпросвещения РФ разработало для этого учебник классического украинского языка.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что учебное пособие по украинскому языку для 5–9 классов в России планируется разработать до конца 2023 года. Пособия по изучению украинского языка для 1–4 классов уже подготовлены.

13 апреля заместитель главы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что в новых регионах уроки по учебнику украинского языка в российских школах начнутся с 1 сентября. Власти новых регионов России самостоятельно решат, в каких классах и школах станут проводиться такие уроки.