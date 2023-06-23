Новый, 485-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские артиллеристы разгромили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Щербиновки Донецкой Народной Республики. Помимо этого, уничтожен пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, сообщил 23 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Вадим Астафьев. На лисичанском направлении бойцы ВС РФ сорвали ротацию личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

На краснолиманском направлении в ДНР экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» группировки войск «Центр» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили шесть опорных пунктов украинских военных.

Отличились и российские снайперы. Они ликвидируют вражеские силы с расстояния более 2 км, рассказал стрелок с позывным Лазарь. По его словам, российские бойцы отслеживают ротации противника и наводят панику среди личного состава ВСУ.

Тем временем в ночь на 23 июня на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

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