Москва, 23 июня, 2023, 06:59 — ИА Регнум. В новых учебниках по истории в школах теперь будут карты с новыми регионами России. О новшествах РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Василий Иванов ИА REGNUM Знакомство с историей

Глава Минпросвещения отметил, что в учебнике есть портреты героев спецоперации, изображение памятников, «Саур-Могилы».

Учебник по истории будет единым для всех школ России.

Как сообщало ИА Регнум, разработка нового учебника по истории для основной школы завершится в течение 2024 года. Для старших классов учебник уже полностью готов, и с 1 сентября школы смогут заниматься по нему — постепенно, по мере возможности.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал сделать школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию более актуальными, отвечающими на современные вызовы.