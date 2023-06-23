Донецк, 23 июня, 2023, 06:32 — ИА Регнум. В районе Щербиновки в Донецкой Народной Республике российские артиллеристы разгромили склад боеприпасов ВСУ. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Вадим Астафьев.

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Отмечается, что кроме склада с боеприпасами, уничтожен и пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Также российские бойцы лишили ВСУ самоходной артиллерийской установки Krab в районе Ивановки и радиолокационной станции AN/TPQ в районе Миньковки.

«Ликвидировали152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 «Мста» и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки», — добавил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении в ДНР экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки войск «Центр» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили шесть опорных пунктов украинских военных, две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-мм миномёта, пять боевых бронированных машин.

Экипажи самолётов Су-34 нанесли бомбовый удар по трём украинским опорным пунктам, месту временной дислокации в районах населённых пунктов Петровское и Терны.