Москва, 23 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году — до 20. Такие мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», сообщили «Известия».

Анна Шулятьева ИА REGNUM Отсортированный пластик

Как пояснил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, избавление от пластика будет поэтапным и планомерным.

«Переход будет на использование экологичной альтернативы, упаковку, которую можно переработать», — добавил Буцаев.

В Минпромторге предложили ограничить четыре вида упаковки, в том числе разноцветные ПЭТ-бутылки.

Как сообщало ИА Регнум, специальные контейнеры для приёма старой одежды и обуви следует установить в российских торговых сетях, чтобы отделить эту категорию от прочих бытовых отходов. Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает эту инициативу с Минприроды и предпринимателями.

От бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) к их электронным аналогам предложил постепенно перейти Российский экологический оператор (РЭО).