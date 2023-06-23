В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки
«Известия»: в России могут запретить использование цветных пластиковых бутылок
Москва, 23 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году — до 20. Такие мероприятия запланированы в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», сообщили «Известия».
Как пояснил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, избавление от пластика будет поэтапным и планомерным.
«Переход будет на использование экологичной альтернативы, упаковку, которую можно переработать», — добавил Буцаев.
В Минпромторге предложили ограничить четыре вида упаковки, в том числе разноцветные ПЭТ-бутылки.
Как сообщало ИА Регнум, специальные контейнеры для приёма старой одежды и обуви следует установить в российских торговых сетях, чтобы отделить эту категорию от прочих бытовых отходов. Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает эту инициативу с Минприроды и предпринимателями.
От бумажных платёжных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) к их электронным аналогам предложил постепенно перейти Российский экологический оператор (РЭО).