Вашингтон, 23 июня, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Абсурдными назвал спекуляции американского Сената о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряжённости и повышению риска сползания ситуации к ещё более опасной черте», — добавил российский дипломат.

Посол считает внесённую на рассмотрение резолюцию очередной «безумной инициативой» сенаторов-русофобов.

По словам Антонова, Россия не нарушила ни одного международного обязательства и поступила по примеру американцев, которые десятилетиями размещают ядерные бомбы на территориях европейских союзников.

За инициативой американских сенаторов скрывается стремление подготовить мировую общественность к провокации на Запорожской АЭС с применением «грязной бомбы», чтобы впоследствии обвинить во всём Россию, предположил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, в Сенате Конгресса США подготовлена резолюция, призывающая приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к атаке на НАТО. Авторами документа стали сенатор — республиканец Линдси Грэм, а также представитель Демократической партии Ричард Блюменталь.

Принятие данной резолюции сигнализирует Москве возможность массированного ответа от НАТО при использовании ядерного оружия на Украине, считают сенаторы. Если резолюция будет принята, она останется лишь рекомендательной.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ имеет большие запасы ядерного оружия и непременно использует в случае непосредственной угрозы государственности, в других обстоятельствах применять ЯО не намерена. Размещение ядерного оружия в Белоруссии является элементом сдерживания и сигналом для тех, кто желает стратегического поражения России.