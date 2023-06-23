Донецк, 23 июня, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и посёлок Урожайное в Донецкой Народной Республике. О прифронтовой ситуации рассказали в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Отмечается, что противник ожесточённо бьётся и не оставляет попыток продвинуться на ореховском направлении, где днём и ночью идут артиллерийские бои.

«В Садовом держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это всё неправда. Мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть», — сказал командир отделения с позывным Фидель.

Также в Минобороны отметили, что под контролем российских сил остаётся и Урожайное в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе специальной военной операции российские танки Т-90М показали настолько серьёзную огневую мощь, что противник в надежде не попасть под их удары вынужден скрываться. За счёт теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк в свои тепловизионные прицелы.

Российские войска на лисичанском направлении сорвали ротацию личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в Донецкой Народной Республике бойцы уничтожили поставленную на Украину западную военную технику.