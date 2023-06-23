Москва, 23 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Российские войска на лисичанском направлении сорвали ротацию личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в Донецкой Народной Республике бойцы уничтожили поставленную на Украину западную военную технику, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Авиация группировки на лисичанском направлении ударила по местам скопления живой силы и боевой техники ВСУ, уточнил он.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили самоходную установку польского производства Krab в районе Ивановки. Возле Миньковки выведена из строя американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ. 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста» поражена в районе населённого пункта Острое. Ещё два миномёта были ликвидированы на позициях ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки, заключил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне специальной военной операции российские снайперы ликвидируют солдат ВСУ на расстоянии более 2 км. Одна из групп снайперов вышла на позиции в полдень, чтобы затруднить работу тепловизоров ВСУ. Российские солдаты были обнаружены беспилотником противника, однако снайперы смогли выполнить задачу, уйдя из-под обстрелов. Бойцам ВС России удалось уничтожить три боевые единицы противника, а также трёх человек.

По прогнозу немецкой газеты Bild, российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ. У Киева остро ощущается недостаток систем ПВО, нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15% солдат имеют доступ к западной боевой технике. Если наступление не увенчается успехом — США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией, полагают в издании.