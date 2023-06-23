Красный Лиман, Украина, 23 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в ДНР экипажи тяжёлых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» группировки войск «Центр» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили шесть опорных пунктов украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Также уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-мм миномета, пять боевых бронированных машин. Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбит беспилотник ВСУ.

На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на боевых бронированных машинах. По технике противника был нанесён сокрушительный ракетный удар. Боевики понесли значительные потери.

Офицер добавил, что экипажи самолётов Су-34 также нанесли бомбовый удар по трем украинским опорным пунктам, месту временной дислокации в районах населённых пунктов Петровское и Терны.

Как сообщало ИА Регнум, при виде российских танков Т-90М Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются зарыться в землю. Как пояснил командир боевой машины с позывным Перун, теплозащитный кожух этой модели танка защищает от тепловизионных прицелов ВСУ, поэтому противник его «плохо замечает».

Участнику спецоперации из Забайкальского края с позывным Тунгус из батальона «Енисей», которого настиг дрон, даже оружие не понадобилось. Боец попросту резко встал из травы и сбил устройство мешком с продуктами. Позднее прикреплённая к БПЛА граната была дезактивирована.