Вашингтон, 23 июня, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Профессор политологии Николай Петро из университета Род-Айленда заявил, что Украина и Россия, несмотря на конфликт, останутся друзьями.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате»

«Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — заявил Петро РИА Новости.

Он считает, что страны должны приспособиться друг к другу.

«Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс. Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников», — добавил профессор.

Как сообщало ИА Регнум, Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил 22 июня на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Лидер США отметил, что пандемия коронавируса и кризис на Украине особенно отразились на странах Глобального Юга. По словам Байдена, для решения этих проблем всем странам необходимо объединиться.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не собирается обсуждать тему переговоров с Россией.