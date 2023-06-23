Ленинградская область, 23 июня, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Летом 2023 года с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород» запланированы первые морские испытания подводного беспилотника «Посейдон». Об этом на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте заявил источник в военно-промышленном комплексе.

Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

«Испытания самого «Посейдона» запланированы на лето этого года», — сказал источник РИА Новости.

Отмечается, что в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки.

Ранее ИА Регнум передавало, что о разработке подводного беспилотника «Посейдон» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Укрепление и развитие армии, по словам главы государства, остаётся безусловным приоритетом России, и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады.

Ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой, после её взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушиваются на прибрежные города. «Посейдон» имеет почти неограниченный радиус действия, что осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.

22 июня главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году.

Специалисты уже проверили работу систем запуска макета ядерной торпеды «Посейдон». Экипаж АПЛ специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09 852 провёл серию бросковых испытаний.

По словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — США ничего противопоставить не могут.