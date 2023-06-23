Москва, 23 июня, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Доброжелательнее всего среди девяти стран бывшего Советского Союза к русскоязычным приезжим (релокантам) после начала спецоперации относятся в Таджикистане.

Шухрат Саъдиев В Таджикистане

Согласно данным специалистов Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн» более 66% таджиков считают, что переехавшим из России нужно помогать с культурной адаптацией, изучением языка и подбором работы.

Кроме того, в Таджикистане 55% тех, кто приветствует высококлассных специалистов из России.

В других странах опрос показал не такую высокую лояльность к русским, особенно в Грузии, которая лидирует по числу тех, кто считает, что мигранты принесут вред — 21% опрошенных так думают и обострённо воспринимают приезжих.

Отмечается, что ближнее зарубежье в основном спокойно относится к «понаехавшим» из России за последние два года, но местные уверены, что релоканты не задержатся на чужбине.

В исследовании приняли участие 1350 респондентов — около 150 человек в каждой из девяти стран, в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал оставить покинувших страну релокантов истекать накопившейся от злости желчью.

Процесс обратной миграции IT-специалистов из зарубежной «релокации» в Россию начался — такой вывод следует из заявления, которое 20 июня сделал глава Минцифры Максут Шадаев.