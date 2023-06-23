Париж, 23 июня, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) призывают отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпийские игры 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. Соответствующую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Mid.ru Заседание ПАСЕ

«Такой запрет может только укрепить и ещё больше продвинуть достойные цели мира и равенства, воплощённые в Олимпийском движении и спорте в целом. Это не ослабляет и не размывает независимость и ценности спорта», — говорится в релизе ПАСЕ.

Ассамблея призывает МОК, а также национальные и международные спортивные федерации отказать россиянам и белорусам в возможности участия в предстоящих играх. ПАСЕ настаивает на сохранении позиции, озвученной МОК в 2022 году, и запретить России и Белоруссии представлять своих спортсменов в парижских играх и во всех крупных соревнованиях, пока идут военные действия на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже ещё не решён. В МОК выразили солидарность украинским спортсменам, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Уже в мае 2023 года исполком МОК выступил с рекомендациями всё же допустить спортсменов к соревнованиям, но исключительно в нейтральном статусе, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами национальной безопасности.