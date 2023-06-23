Вашингтон, 23 июня, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Американский экономист, политический и экономический обозреватель, бывший сотрудник администрации экс-президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс назвал решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 «безумием, которое может закончиться только крахом цивилизации». Своё мнение он опубликовал на собственном сайте.

(сс) Rebecca Roth. NASA Вашингтон. США

По мнению аналитика, такой шаг нынешнее руководства Америки приближает мир к ядерной войне — безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу.

Робертс предупредил, что у американских истребителей F-16 есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.

«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и её президента», — написал американский эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне пообещали решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что президент США Джо Байден накануне сообщил партнёрам по «семёрке», что США поддержат усилия по обучению украинских лётчиков.

Западные страны рассматривают возможность обучения украинских военных лётчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Румынии.