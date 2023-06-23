Киев, 23 июня, 2023, 03:40 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 23 июня в Хмельницкой области прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы в регионе журналистам подтвердили в военной администрации Хмельницкой области.

На всей территории Украины работают сирены воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в 4 часа утра 22 июня. Использовались британские ракеты Storm Shadow — это подтверждается маркировкой на найденных обломках. Было повреждено дорожное покрытие, ремонт может занять несколько недель. Жертв в результате обстрела не было.

ВСУ обстреляли село Таврия в Запорожской области. Один из снарядов попал в частное домовладение, погибла семья из двух человек.