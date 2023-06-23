Киев, 23 июня, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В ночь на 23 июня на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревожные сирены взвыли в Киеве и всех областях.

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове, а также в Днепропетровской области. Помимо этого, взрывы были слышны в подконтрольном Киеву Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 246 танков, в том числе 13 западных, боевых бронированных машин и бронеавтомобилей — 595, в том числе БМП — 152 единицы, из них западных — 59.