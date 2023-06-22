Рязань, 23 июня, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Хоккеист Георгий Савин 22 июня выпал из окна 18-го этажа жилого дома в Рязани. 21-летний спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте падения, сообщил РЕН ТВ.

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hcvityaz.ru Георгий Савин

Местные жители услышали крик, а затем тело мужчины упало из окна многоэтажки в Олимпийском городке в Рязани.

Что стало причиной трагедии — выясняют правоохранители.

Савин числился в системе подмосковного хоккейного клуба «Витязь». Играл в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ».

Всего нападающий провёл 169 игр, забросил 30 шайб.

В соцсетях сообщается, что в момент падения из окна хоккеиста в квартире находилась его девушка, она была в душе и подробностей не знает.

Пользователи обсуждают, что у спортсмена были финансовые проблемы из-за крупных долгов, а карьера «стопорилась».